Die britischen Superstars Bastille eröffnen heute Abend mit einem Telekom Street Gig das Greentech Festival (23. - 25.) in Berlin. Das weltweit größte Nachhaltigkeitsfestival findet auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tempelhof statt und wird dort grüne Innovationen, umweltfreundliche Produkte und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Fans auf der ganzen Welt können das exklusive Eröffnungskonzert im kostenlosen Livestream auf www.magenta-musik-360.de oder bei MagentaTV verfolgen.



Bastille gelang mit ihrem Debütalbum "Bad Blood" 2013 der internationale Durchbruch. Seitdem ist die Band um den charismatischen Sänger Dan Smith weltweit für ihren abwechslungsreichen Indie-Pop bekannt. Mittlerweile hat das Quartett über neun Millionen Tonträger verkauft und wurde für Welthits wie "Pompeii" oder "Of The Night" mit 60 Platin-Auszeichnungen geehrt. Die Sammlung könnte sich in Kürze erweitern: Bastille veröffentlichen am 14. Juni ihr neues Album "Doom Days". Beim Street Gig präsentieren sie ihre aktuelle Single "Joy" erstmals live.



Gefeiert wird nicht nur zum Sound der Band: Unter dem Motto "Celebrate Change" wollen Nico Rosberg, Sven Krüger und Marco Voigt, die Gründer des Greentech Festivals, ein internationales Publikum für grüne Technologien begeistern und den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigen. Von der Green Leaders Conference und der Verleihung des Green Awards über die Greentech Exhibition bis hin zum Formel E-Rennen in Berlin lässt das facettenreiche Programm keine Wünsche offen. Insgesamt werden rund 50.000 Besucher erwartet.



Das Eröffnungskonzert ist für die Veranstalter und das Publikum der erste große Höhepunkt des dreitägigen Festivals. Für alle, die nicht vor Ort sein können, zeigt MagentaMusik 360 den Auftritt von Bastille im kostenlosen Livestream und in 360 Grad. Fans können die Show auch im Nachgang noch einmal erleben.



"Vergangenen Sommer habe ich mit meinen Freunden am Strand zu dem Song 'Happier' getanzt und jetzt eröffnen Bastille unser Greentech Festival", erklärt Nico Rosberg.



