Immofinanz-HV GJ 2018 (1). Ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die den Besuch von Hauptversammlungen nicht zu ihren liebsten Hobbies zählen. Nirgendwo sonst ist es spannender, nirgendwo sonst bekommt man bessere Einblicke, wie es hierzulande zugeht. Ibiza ist etwas für Anfänger. Die HV der Immofinanz am 22.5.19 dauerte dieses Mal lediglich 9 Stunden und 50 Minuten. Am Schluss waren vielleicht noch 20 Aktionäre im Saal, vielleicht 7 oder 8 von ihnen stärkten sich danach noch am Buffet, das bis nach Ende der HV geöffnet war. Die Übertragung des HV-Geschehens in den Speisesaal funktionierte in Bild und Wort tadellos, die anwesenden Leute vom Catering folgten gebannt dem Geschehen auf dem Bildschirm. Es war jedenfalls ...

