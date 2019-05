Abschluss einer Series-B-Finanzierungsrunde über 10,3 Millionen Pfund

Berufung von Paul Atherton zum Chairman

ABSCHLUSS DER SERIES-B-FINANZIERUNGSRUNDE

TTS Pharma Limited ("TTS Pharma" oder das "Unternehmen"), ein als vertikal integrierter Supply-Chain-Manager tätiges britisches Unternehmen in den Bereichen Anbau, Herstellung und Entwicklung für den aufstrebenden ethischen Cannabismarkt, gibt den erfolgreichen Abschluss einer Private-Equity-Beteiligung in Höhe von 10,3 Millionen Pfund auf der Grundlage von zwei Investitionstranchen bekannt. Mithilfe dieser Beteiligung kann TTS Pharma zum weltweit führenden Anbieter in dieser schnell wachsenden Multimilliarden-Dollar-Branche werden, indem das Unternehmen in die Lage versetzt wird, seine bestehende Lieferkette zu erweitern, eigene Anlagen zu entwickeln und die wissenschaftlichen und geschäftlichen Partnerschaften weiter zu stärken. Darüber hinaus kann es seine diversifizierten Tätigkeiten in den Wellness-, Nutrazeutik- und Pharmasektoren vorantreiben. Der ethische Cannabismarkt wird sich zu einem wachstumsstarken, disruptiven und innovativen neuen Segment im Life-Science-Bereich entwickeln, und TTS Pharma ist für eine rasche Wertschöpfung auf diesem Mark ideal aufgestellt.

BOARD-NACHRICHTEN

TTS Pharma meldete zudem die Berufung des neuen Executive Chairman Paul Atherton, der seine Erfahrung auf dem weltweiten institutionellen und öffentlichen Markt in das Board einbringt.

TTS Pharma ist ein außergewöhnliches Unternehmen mit Kernkompetenzen und Partnern in der Erforschung, Entwicklung, Trennung, Aufreinigung und Verabreichung von Wirkstoffen mit Supply Chain Management für Cannabinoide wie CBD. Es beabsichtigt die Schaffung einer transparenten und nachvollziehbaren Lieferkette, die legale und regulierte Wirkstoffe aus Cannabis für Forschung und Entwicklung, Grundwirkstoffe und den Großhandelsvertrieb von Fertigprodukten herstellt. TTS Pharma möchte nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigung gemeinsam mit einigen Partnern vollständig konforme CBD-Produkte von höchster Qualität für den Einsatz in einer großen Bandbreite von kommerziellen Segmenten herstellen.

Die bereits eingerichtete Lieferkette mit einheimischen und ausländischen Partnern ermöglicht dem Unternehmen die legale Auslieferung verschiedener CBD-Produkte an einen wachsenden Kundenkreis. Mitte 2018 rief TTS Pharma ein umfassendes Programm für Forschungs- und Entwicklungs-Sponsoring ins Leben, um die verschiedenen Cannabinoide zu extrahieren und anschließend ihre chemischen Eigenschaften und Wirkungen zu bewerten, um neue Produkte für den Human- und Tiermarkt zu entwickeln.

Paul Atherton kommentierte:

"Ich freue mich über meinen Einstieg als Executive Chairman bei TTS Pharma. Mithilfe der vorhandenen internen Fachkenntnisse bietet TTS Pharma die einzigartige Chance, erstklassige, neuartige Produkte für die schnell wachsende neue Branche ethisch basierter, legaler Cannabisprodukte zu entwickeln und herzustellen. Ich sehe eine langfristige Möglichkeit zur Erzielung von Kosten- und Größenvorteilen, die dem Unternehmen das Wachstum in dieser attraktiven, weltweit aufstrebenden Branche ermöglichen."

Mark Tucker, CEO von TTS Pharma, ergänzte:

"Es ist eine große Ehre, ein sehr erfahrenes professionelles Pharmateam zu leiten und ein spannendes Technologie- und Produktportfolio aufzubauen, das auf erstklassigem Fachwissen und branchenführendem Know-how basiert. Wir sind gut aufgestellt, um an die wissenschaftlichen Entwicklungen dieser schnell wachsenden Branche anzuknüpfen und Cannabinoidprodukte von beispielloser Qualität und Konsistenz anzubieten. Seit meiner frühen Beteiligung an präklinischen Cannabinoid-Studien im Jahr 2003 ist TTS Pharma stark gewachsen und produziert und entwickelt inzwischen zahlreiche innovative und sichere Produkte auf Cannabisbasis innerhalb der bestehenden Gesetze und des sich entwickelnden Rechtsrahmens."

Über Paul Atherton

Paul Atherton war bis Ende 2017 Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von Heritage Oil Limited mit Produktions- als auch Förderungsanlagen auf der ganzen Welt. Es war eines der größten im Hauptsegment der Londoner Börse notierten Öl- und Gasunternehmen und im FTSE 250 enthalten, bevor es 2014 für 1,6 Milliarden US-Dollar privatisiert wurde. Während dieser Zeit war Atherton für bedeutende Fundraisings, Fusionen und Übernahmen sowie die anschließende Privatisierung zuständig und erzielte überragende Aktionärsrenditen. Paul Atherton bestand bei Deloitte die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer und arbeitete im Bereich Firmenfinanzierung bei BDO.

Über TTS Pharma Ltd

TTS Pharma ist ein 2012 gegründetes, in England und Wales eingetragenes Privatunternehmen mit Niederlassungen in London und Liverpool. Es unterhält einen F&E-Geschäftsbereich zur Entwicklung von Produkten und verfügt über umfassende Branchenkenntnisse in der Extraktion, Trennung und Herstellung von Cannabinoiden. Das Unternehmen hat mit dem Vertrieb seiner hochreinen Produkte und Technologien rund um Cannabis begonnen. TTS Pharma hält alle gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen in Großbritannien und anderswo ein und geht vom Erhalt weiterer Zulassungen für diese Produkte zu gegebener Zeit aus.

www.ttspharma.com

