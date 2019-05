Die Betreiber großer Börsen stehen in einer harten Konkurrenz, denn bei einem IPO klingelt es nicht nur in der Kasse des Start-ups, sondern auch beim Börsenplatz. Derzeit zahlen die größten Unternehmen bis zu 500.000 US-Dollar pro Jahr, um an der NYSE gelistet zu werden. Die Nasdaq nimmt maximal 155.000 US-Dollar. Die New York Stock Exchange (NYSE) wird ihre Gebühren für Biotechnologie-IPOs drastisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...