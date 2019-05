United Internet AG: Aktionäre unterstützen Strategie - 99,8 Prozent für Investitionen statt Dividende DGAP-News: United Internet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende United Internet AG: Aktionäre unterstützen Strategie - 99,8 Prozent für Investitionen statt Dividende 23.05.2019 / 14:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Montabaur, 23. Mai 2019. Die Aktionäre der United Internet AG unterstützen die Strategie des Unternehmens mit großer Mehrheit. Auf der heutigen Hauptversammlung von United Internet in Frankfurt wurde mit 99,8 Prozent der abgegebenen Stimmen der Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat angenommen, für das Geschäftsjahr 2018 nur eine Dividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie auszuzahlen. Die Dividende orientiert sich dabei an der in § 254 Abs. 1 AktG vorgesehenen Mindestdividende. Durch diese vorsorgliche Maßnahme soll sichergestellt werden, dass die erforderlichen zusätzlichen Investitionen getätigt werden können, sollte das Tochterunternehmen 1&1 Drillisch bis zum Abschluss der laufenden 5G-Frequenzauktion erfolgreich Frequenzen ersteigern. Ausgehend von 200,3 Mio. dividendenberechtigten Aktien (Stand: 31. Dezember 2018) ergibt sich für das Geschäftsjahr 2018 damit eine Ausschüttungssumme von 10,0 Mio. EUR (GJ 2017: 169,9 Mio. EUR). "Das eindeutige Ergebnis der Abstimmung zu unserem Dividendenvorschlag ist ein klares Bekenntnis zum Aufbau eines modernen 5G-Mobilfunknetzes", kommentiert Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender der United Internet AG. "Ich freue mich, dass unsere Aktionäre die Strategie so klar unterstützen. Ziel ist es, durch die Transformation zum vierten Netzbetreiber langfristig mehr Werte zu schaffen - für unsere Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter." Am vergangenen Dienstag (21. Mai) hatten bereits die Aktionäre der 1&1 Drillisch AG mit überwältigender Mehrheit dafür gestimmt, für das Geschäftsjahr 2018 ebenfalls nur eine an § 254 Abs. 1 AktG orientierte Mindestdividende in Höhe von 0,05 EUR je Aktie auszuzahlen und somit fast den gesamten Gewinn im Unternehmen zu belassen, damit 1&1 Drillisch in ein modernes 5G-Netz investieren kann. Über United Internet Die United Internet AG ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, 1&1 IONOS, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 61 Mio. Kunden-Accounts. Ansprechpartner United Internet AG Mathias Brandes Phone +49 2602 96-1616 presse@united-internet.de 23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100 Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013 E-Mail: info@united-internet.de Internet: www.united-internet.de ISIN: DE0005089031 WKN: 508903 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 815217 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815217 23.05.2019 ISIN DE0005089031 AXC0213 2019-05-23/14:50