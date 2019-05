Wien (www.fondscheck.de) - Die schottische Vermögensverwaltungsgesellschaft Kames Capital ernennt Thomas Hanson zum neuen Leiter des High-Yield-Fixed-Income-Teams in Edinburgh, so die Experten von "FONDS professionell".Darüber hinaus verstärke Eleanor Price als Analystin das High-Yield-Team. Hanson komme von Janus Henderson, wo er als High Yield Credit Portfolio Manager gearbeitet habe. Er verfüge über fast 19 Jahre Erfahrung im Investmentmanagement, nachdem er zuvor bei Aerion Fund Management und Lazard Asset Management gearbeitet habe. Er werde zusammen mit Mark Benbow den Kames High Yield Bond (ISIN GB0031425233/ WKN nicht bekannt), Kames High Yield Global Bond (ISIN IE00B2496081/ WKN A0N9XU, EUR (hedged) A Inc; ISIN IE00B296WY05/ WKN A1J1C5, USD A Acc) und Kames Short Dated High Yield Bond (ISIN IE00BDCVTC65/ WKN A2DUK9) managen. ...

