Stuttgart. Kai Gniffke (58) ist bei einer gemeinsamen Sitzung von Rundfunk- und Verwaltungsrat am 23. Mai 2019 in Stuttgart zum neuen Intendanten des Südwestrundfunks (SWR) gewählt worden. Auf den jetzigen Ersten Chefredakteur ARD-aktuell entfielen im zweiten Wahlgang 56 Stimmen. Mit 34 Stimmen aus Baden-Württemberg und 22Stimmen aus Rheinland-Pfalz erhielt er die erforderliche Mehrheit in den Gremien der beiden Länder. Damit setzte sich Gniffke gegen die SWR Landessenderdirektorin Baden-Württemberg Stefanie Schneider durch, die sich ebenfalls für das Amt beworben hatte. Gniffke löst somit Peter Boudgoust als SWR Intendant ab, der im Dezember 2018 angekündigt hatte, dass er sein Amt vorzeitig zur Verfügung stellt. Ein genaues Datum des Amtsantritts von Kai Gniffke steht derzeit noch nicht fest.



