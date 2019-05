Nanchang, China (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der Expo Central China 2019 wurden 406 Projektverträge in sechs Provinzen Zentralchinas mit einem Gesamtwert von 483,513 Mrd. Yuan unterzeichnet. Investoren aus aller Welt wollen vom Wachstumspotenzial der aufstrebenden Region des Landes profitieren.



Die Expo fand vom 18.-20. Mai in Nanchang in der ostchinesischen Provinz Jiangxi statt und lockte um die 6.000 Gäste an, darunter Regierungsvertreter, Unternehmer und Gelehrte. Im Mittelpunkt standen die Öffnung und qualitätsorientierte Entwicklung auf hoher Ebene.



Führungskräfte von 97 ausländischen Unternehmen und über 100 angesehenen chinesischen Unternehmen besuchten die Expo. Bei einem Seminar wurden die Schwierigkeiten und Probleme beleuchtet, mit denen multinationale Konzerne bei der Entwicklung der zentralen Region zu kämpfen haben. Es wurden Meinungen und politische Empfehlungen eingeholt, um China für Investoren attraktive zu machen, und die Trends der internationalen Kooperation im neuen Zeitalter diskutiert.



Zusätzlich wurde ein Symposium zum Industrietransfer in Zentralchinas staatlichen wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungszonen abgehalten, um Möglichkeiten zu diskutieren, wie man das Geschäftsumfeld verbessern, das neue Entwicklungskonzept in die Tat umsetzen, den industriellen Grundriss optimieren und die industrielle Verlagerung von Küstenregionen abwickeln kann.



Die Vertragsabschlüsse erstreckten sich vor allem auf Projekte in den Bereichen moderne Fertigung, neue Energien, neue Werkstoffe, elektronische Informationen, kultureller Tourismus, Energie- und städtische Infrastruktur, Biomedizin und weitere Sektoren. Dabei wurden 51 Projektverträge mit ausländischen Investitionen im Gesamtwert von 10,466 Mrd. USD unterzeichnet. Für 355 Projekte mit einem Gesamtwert von 412,344 Mrd. Yuan fanden sich inländische Geldgeber. Die Gastgeberprovinz Jiangxi unterzeichnete 198 Projektverträge mit einem Gesamtwert von 170,45 Mrd. Yuan.



Die Geschichte der Expo Central China steht beispielhaft für die verstärkte Öffnung und beschleunigte Entwicklung in der zentralen Region. Laut Statistik hat das BIP der zentralen Region 2018 ein Volumen von 19,27 Billionen Yuan erreicht, was 21,4 Prozent der Gesamtleistung des Landes ausmacht. Industrie, Investitionen, Konsum sowie Import und Export verzeichneten allesamt die landesweit beste Wachstumsrate und stärken die Wettbewerbsposition der Region.



Links zu Bildanhängen:



http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=336582



OTS: The Organizing Committee of the Expo Central China 2019 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134756 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134756.rss2



Pressekontakt: Frau Huang Tel.: 86 10 63074558