Es ist mal wieder Zeit für den Blick auf die Auslandsmärkte. In dieser Woche führt selbstverständlich kein Weg am Tech-Sektor vorbei. Ganz vorne dabei: Der Fall Huawei und seine Folgen. Hat sich Donald Trump vielleicht verspekuliert? und was ist eigentlich bei Baidu los? Woher kommt der dramatische Einbruch? Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.