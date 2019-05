Die NordLB hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Quartalszahlen von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Zementhersteller habe die Markterwartungen an Umsatz und Ergebnisgrößen übertroffen, was insbesondere auf bessere Wetterbedingungen, eine gute Nachfrage und Preiserhöhungen zurückgehe, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Wechsel an der Unternehmensspitze von Bernd Scheifele zu Dominik von Achten Anfang nächsten Jahres könnte zu weiteren Umstrukturierungen führen. Das gegenwärtige Bewertungsniveau der Aktie sei angemessen./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:50 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-05-23/15:47

ISIN: DE0006047004