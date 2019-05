Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des IT-Dienstleisters S&T angesichts der Übernahme von Kapsch KCC and KPTC auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Analyst Tim Wunderlich bezeichnete den Deal in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung als wagemutig. Zugleich biete die Transaktion aber viel Potenzial./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / 14:41 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: AT0000A0E9W5