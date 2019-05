Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktie: Die kurze Erholung ist schon wieder vorbei - Aktienanalyse Gerade noch war die Ryanair-Aktie (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) dabei, sich von dem schwachen Börsenjahr 2018 zu erholen, da setzte es auch schon den nächsten Dämpfer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...