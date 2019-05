Wie lässt sich das deutsche Bankendilemma lösen? Die zwei HVs dieser Woche haben es offenbart:



Im gleichen Zinsumfeld Europas stehen alle Banken vor der gleichen Konstellation. Nur die zwei deutschen Banken bringen es in diesem Umfeld nicht fertig, ein rentables Geschäft aufzubauen. Das gab es noch zu keiner Zeit.



Ohne große Banken lässt sich kein funktionierender Kapitalmarkt entwickeln. Weder für Finanzierungen der Unternehmen noch bei der Gestaltung von Neuemissionen/Börsengängen bzw. dem Management von Kapitalerhöhungen, also der Beschaffung von Eigenkapital. Unsere positive Einschätzung hat sich bislang als falsch erwiesen. Uns bleibt leidglich die Hoffnung, dass mit neuen Köpfen auch neue Ideen zum Tragen kommen. Die Vorstellung der jeweiligen Spitzen (Vorstand wie AR) in den HVs rechtfertigt die Hoffnung, aber keine Gewissheit.



Ergebnis: Der Chef der COMMERZBANK hofft lediglich auf einen Anruf einer anderen Europa-Bank, die die COMMERZBANK zu kaufen beabsichtigt oder eine Mehrheit erwirbt. Der Chef der DEUTSCHEN BANK wirkt brav, aber überfordert. Brillanz und Ideenreichtum sehen anders aus.



