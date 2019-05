Es ist mal wieder Zeit für den Blick auf die Auslandsmärkte. In dieser Woche führt selbstverständlich kein Weg am Tech-Sektor vorbei. Ganz vorne dabei: Der Fall Huawei und seine Folgen. Hat sich Donald Trump vielleicht verspekuliert? und was ist eigentlich bei Baidu (WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085) los? Woher kommt der dramatische Einbruch? Eine Einschätzung von Roland Hirschmüller, Baader Bank, bei Börse Stuttgart TV.

