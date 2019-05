Goldplay Exploration hat neue Ergebnisse aus seinem Sampling-Programm auf dem San Marcial-Projekt veröffentlicht. Dabei stieß das Unternehmen auf hohe Silbergrade und auch vorzeigbare Goldmengen im Gestein.

Bis zu 974 g/t Silber!

Insgesamt acht Mineralisierungszonen hat Goldplay Exploration (0,13 CAD | 0,07 Euro; CA38149Q1046) auf seinem San Marcial-Projekt in Mexiko identifiziert, die nun Stück für Stück exploriert werden. Ganz im Westen liegt die jüngst entdeckte neue Goldzone "Nava", im Zentrum die bestehende Silberresource. Doch auch dazwische hat man jede Menge Zonen identifiziert, die eine hohe Mineralisierung an Edel- und Industriemetallen aufweisen könnten. Nun legte das Unternehmen neue Sampling-Ergebnisse für das Erkundungsziel "Guacamayo" (Nr. 5 in der Karte) vor. Und die haben es in sich. So stieß man unter anderem auf einen Abschnitt von 12 Metern mit 323 g/t Silber. Einzelne Bereiche wiesen noch deutlich höhere Werte auf. Das beste Ergebnis zeigte ein Intervall von einem Meter mit 974 g/t Silber, also fast einem Kilogramm. Daneben stieß man auf höhere Goldgrade mit teilweise ...

