OVB Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: OVB Holding AG OVB Holding AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.05.2019 / 16:45 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, den 22. Mai 2019 Mitteilung nach § 43 Abs. 1 WpHG Wir nehmen Bezug auf die Stimmrechtsmittelung der Generali CEE Holding B.V. gemäß § 33 Abs. 1 WpHG vom 26. April 2019 im Rahmen der Konzernmeldung der Assicurazioni Generali S.p.A. gemäß § 37 WpHG. Danach hat der Stimmrechtsanteil der Generali CEE Holding B.V. an der OVB Holding AG am 23. April 2019 die Schwelle von 10% der Stimmrechte überschritten und zu diesem Tag 11,48% (14.251.314 Stimmrechte) betragen. Ergänzend teilen wir Ihnen im Hinblick auf die mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgten Ziele und die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit: 1. Die Investition dient der Umsetzung strategischer Ziele. 2. In Abhängigkeit von der Marktentwicklung und den weiteren wirtschaftlichen Gegebenheiten wird Generali CEE Holding B.V. möglicherweise innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise erlangen. 3. Generali CEE Holding B.V. erwägt, bei der Besetzung des Aufsichtsrats der OVB Holding AG eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten vorzuschlagen. Darüber hinaus strebt Generali CEE Holding B. V. derzeit keine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorganen der OVB Holding AG an. 4. Generali CEE Holding B.V. strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der OVB Holding AG, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik, an. 5. Der Erwerb der Stimmrechte wurde mit Eigenmitteln finanziert. Generali CEE Holding B.V. Amsterdam, Niederlande 23.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OVB Holding AG Heumarkt 1 50667 Köln Deutschland Internet: www.ovb.eu Ende der Mitteilung DGAP News-Service 815359 23.05.2019 ISIN DE0006286560 AXC0256 2019-05-23/16:45