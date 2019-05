Die EU steht im harten Systemwettbewerb mit den USA und China. Wenn sie auch künftig ihre Interessen durchsetzen will, muss sie als Weltmacht auftreten. Das Problem: Die Populisten arbeiten Peking und Washington zu.

Wenn Donald Trump am Montag mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zusammenkommt, hoffen sie in Tokio, dass der US-Präsident nicht schon wieder eine Kehrtwende hinlegt. Zuletzt fiel so ein typischer Sinneswandel zugunsten Japans aus, immerhin: Trump will japanische Hersteller bei der angedrohten Quote für Autoimporte ausnehmen. Aber bleibt's auch dabei? Um Trump bei Laune zu halten, geht Abe mit ihm eine Runde Golf spielen.

Für europäische Politiker sind "Buddy-Talks" mit Trump derzeit undenkbar. Der US-Präsident behandelt sie wie Caddies, mit denen er unzufrieden ist: herablassend, gebieterisch, herrisch. Trump zürnt, wie gerade erst im direkten Gespräch mit einem hochrangigen Politiker vom alten Kontinent, dass die Europäer in Freihandelsgesprächen die Landwirtschaft ausklammern wollen. Dass die Deutschen die Leistungsbilanz der Amerikaner ruinieren. Dass Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dank Nato die Protektion der USA gratis geliefert bekam und sich mit Exportüberschüssen revanchierte. Gut möglich, dass Trump im November Handelshürden für europäische Pkws einführt.

Der transatlantische Handelskonflikt ist nur ein Punkt von vielen, in denen Europa zu spüren bekommt: Wir agieren nicht mehr als Hauptdarsteller auf der Weltbühne, sondern als Komparse. Das 19. Jahrhundert war europäisch geprägt. Das 20. Jahrhundert transatlantisch. Und das 21. wird pazifisch geprägt sein, im Zeichen der Systemkonkurrenz zweier Weltmächte stehen, die derzeit alles daransetzen, den alten Kontinent alt aussehen zu lassen. Die USA zwingen Europa ihr Flüssiggas auf, versuchen, Brüssel ihre Iran-Politik zu diktieren, maßregeln Deutschland wegen seines mickrigen Militärbudgets. China greift machtvoll auf Rohstoffe zu, forciert Investitionen in künstliche Intelligenz, Elektroautos und seine handelskoloniale Seidenstraßen-Initiative - und treibt mit Krediten und Investitionen Keile in die Solidargemeinschaft Europa.

Die entscheidenden Fragen lauten daher: Kann Europa Supermacht? Wie behauptet sich der Kontinent auf der Weltbühne? Und: Will er es überhaupt?Immerhin, er versucht es. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat den USA gezeigt, dass sie keinen Spaß versteht, wenn US-Konzerne in Europa zu wenig Steuern zahlen - und Milliardenstrafen verhängt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will Europas "Industrie-Führerschaft" erhalten, mit "starken Akteuren", die "Wettbewerbern aus den USA oder China auf Augenhöhe" begegnen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt Europa vor "hohen Asymmetrien im Marktzugang". Und für den ehemaligen Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) entscheidet sich derzeit, ob "wir noch etwas zu sagen haben in dieser Welt", ob Europa vom rule maker zum rule taker absteigt - ob das europäische Modell einer regelbasierten Marktwirtschaft noch eine Zukunft hat.

Sie alle wissen: Wir erleben die Heraufkunft einer Welt, in der Europa mit einer venturekapitalistischen USA und einem staatskapitalistischen China in einem beinharten Systemwettbewerb steht - auch auf rohstoffreichen Drittmärkten wie in Lateinamerika und Afrika. In diesem Wettbewerb geht es vor allem um Technologieführerschaft und diplomatisch-außenwirtschaftliche Siege in puncto Ressourcenkonkurrenz. Und darum, dass Europa an einem Strang zieht, will es nicht untergehen.

Aber was können die Europäer Trump entgegensetzen? Was tun, wenn der US-Präsident Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei verbieten will? Wenn er versucht, die Chinesen beim Ausbau des 5G-Netzes in Europa auszuschließen? Wenn er mit Sanktionen dafür sorgt, dass EU-Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen mit Iran abbrechen?

Viele Fragen. Fünf Antworten.

Antwort 1: Eine starke Währung

Für den Währungsexperten Barry Eichengreen von der University of California hängt eine globale Führungsrolle der EU von einer größeren Bedeutung des Euro auf den internationalen Finanzmärkten ab. Die US-Regierung habe den Dollar bei den Iran-Sanktionen als Waffe eingesetzt: "Die internationale Rolle des Dollar verschafft der Trump-Regierung einen Hebel, um andere Länder bei der Durchsetzung der Iran-Sanktionen auf Linie zu bringen."

Eichengreen traut dem Euro den Aufstieg zur Weltwährung zu, weil Europa über liquide Finanzmärkte verfüge. Allerdings: Sein Anteil an den weltweiten Devisenreserven liegt bei 20 Prozent, der des Dollar bei mehr als 60 Prozent. Und Europa kann mehr Nachfrage am Markt nicht erzwingen. Vor allem Deutschland steht einer Aufwertung des Euro im Weg, müsste bereit sein für Leistungsbilanzdefizite, um die Welt mit Geld zu versorgen. So gesehen, ist Eichengreens Wunsch vor allem: Wunschdenken.

Antwort 2: Eine EU-Außenpolitik

Pierre Vimont, von 2010 bis ...

