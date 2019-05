Die Folgen des Skandals in Österreich und der Einfluss von Ex-Trump-Berater Bannon.

Plötzlich wollen Europas Rechtspopulisten mit ihrem ehemaligen Freund, dem FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache, nichts mehr zu tun haben. AfD-Chef Jörg Meuthen bezeichnete den Videoskandal, der zum Ende von Österreichs Regierungskoalition führte, als "singuläre Angelegenheit", auch Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen beeilte sich, die "österreichische Affäre" von sich fernzuhalten.

Das Ende der Freundschaft

Strache war bis zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos eine Galionsfigur der europäischen Rechten gewesen. Seine Koalition mit den Christdemokraten von Sebastian Kurz sei ein "Modell für Europa", wie Ungarns autokratischer Regierungschef Viktor Orbán schwärmte. Ein Modell deshalb, weil auch Orbán nicht entgangen ist, dass sich die Positionen des ÖVP-Kanzlers Sebastian Kurz kaum noch von denen der FPÖ unterscheiden ließen.

Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega präsentierte auf Facebook ein gemeinsames Foto mit Strache, pries ihn als "Freund und Verbündeten bei der Verteidigung unserer Völker". Mit dieser Beziehung ist es jetzt ebenfalls vorbei: Bei einer gemeinsamen Kundgebung von Rechtspolitikern wie Meuthen, Salvini, Le Pen und dem Niederländer Geert Wilders am vergangenen Wochenende in Mailand fehlte der Österreicher.Zu offensichtlich hat Strache in dem heimlich erstellten Video bestätigt, was seinen Kollegen vom rechten Rand fast überall ähnliche Vorwürfe einbringt: dass sie eine problematische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...