Im Mai und Juni jagt ein Feiertag den nächsten. Genau die richtige Zeit, um einen spontanen Kurzurlaub einzuschieben. Abenteuer oder Erholung liegen dabei nicht einmal in weiter Ferne, sondern nur einen Katzensprung entfernt mitten in Deutschland. Die ganz besonderen Reiseerlebnisse im Heimatland stellt Katzensprung auf www.katzensprung-deutschland.de vor.



Wer Kurzurlaub im eigenen Land macht, gewinnt durch geringe Anreisewege nicht nur mehr Zeit, sondern tut auch noch etwas für das Klima. Denn nichts ist schädlicher als Flüge zum Urlaubsort. In Schweden gibt es seit kurzem sogar einen Ausdruck für das ungute Gefühl, das man empfindet, wenn man in den Flieger steigt: Flugscham.



Dass Urlaub im Deutschland wirklich für jeden Geschmack etwas zu bieten hat, beweist das Projekt Katzensprung. Ob Abenteuerurlaub, Natur pur, romantische Lagerfeuerstimmung, Zweisamkeit in besonderen Übernachtungsunterkünften oder Urlaub mit der ganzen Clique - auf www.katzensprung-deutschland.de ist für alle etwas dabei. Beispiele erwünscht? Dann los!



Was soll der Zirkus? - Eine besondere Übernachtung



Direkt am See und mitten in der Natur steht der Zirkuswagen vom Fahrradverleih Daske. Hier kann man völlig ungestört Zweisamkeit genießen. http://ots.de/iadts5



Klein, kleiner - Tiny House



"Weniger ist mehr" - dieses Motto kann man unter anderem in Hamburg live erleben. Im Tiny House gibt es viel Komfort auf ganz wenig Raum. http://ots.de/KuwahH



Bewegung in tierischer Begleitung



Im Naturpark Rhön kann man in Begleitung eines Lamas eine Trekkingtour unternehmen. Da die Tiere für ihr entspanntes Wesen bekannt sind, haben sie eine nahezu meditative Wirkung auf den Menschen. Lohnt sich also vor allem nach stressigen Phasen: https://www.katzensprung-deutschland.de/leuchttuerme/rhoenlamas/



Wer lieber mit Eseln als mit Lamas wandern möchte, sollte in den Bayrischen Wald fahren. Natur pur und freundliche Begleiter inklusive: http://ots.de/XYVcJv



Sei der Kapitän deines eigenen Traumschiffs



Das Land der 1.000 Seen wird Mecklenburg-Vorpommern genannt. Am besten bewegt man sich hier auf dem eigenen Hausboot vorwärts. Da die Hausboote maximal 12 km/h fahren, braucht man nicht mal einen Bootsführerschein. Auf ins Abenteuer: http://ots.de/JvhcDl



Über Katzensprung



Das Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages im Rahmen des Förderprogramms für innovative Klimaschutz-Einzelprojekte der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) (Förderkennzeichen 03KF0057A). Projektpartner sind COMPASS GmbH, Verband Deutscher Naturparke e.V., fairkehr GmbH und tippingpoints GmbH.



