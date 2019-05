Der Solarmarkt in Europa zieht wieder an. 2018 legte der PV-Zubau in Europa mit 11,2 GW ein Wachstum von 21 % im Vergleich zum Vorjahr hin - das zeigte die neueste Ausgabe des Global Market Outlooks, den SolarPower Europe im Rahmen der diesjährigen Intersolar Europe Conference vorgestellt hat. Mit Blick auf 2019 bleiben die Aussichten vielversprechend. Die Branchenvereinigung rechnet für das laufende Jahr mit einer deutlichen Steigerung um mehr als 80 % auf 20,4 GW neu installierte Leistung. Die wichtigsten europäischen Solarmärkte 2019 sind Spanien, Deutschland, die Niederlande, Frankreich und erstmals die Ukraine.

Für 2020 rechnet SolarPower Europe für den europäischen Solarmarkt mit einem Wachstum von 18 % und neuen PV-Anlagen mit einer Leistung von 24,1 GW. Damit könnte der bisherige Rekordzubau aus dem Jahr 2011, als Europa eine neu installierte Photovoltaik-Leistung von 22,5 GW erreichte, übertroffen werden. Solarstrom gewinnt aber nicht nur in Europa, sondern auch weltweit an Bedeutung. Auf globaler Ebene rechnet der Verband damit, dass 2019 rund 128 GW neue PV-Leistung installiert werden - was einem Wachstum von 25 % entsprechen würde.

In Anbetracht des global boomenden Solarmarktes hat sich die ...

