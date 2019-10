Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Hoffnungen auf einen erfolgreichen Abschluss der Brexit-Verhandlungen ließen die Renditen am deutschen Rentenmarkt gestern steigen, so die Analysten von Postbank Research. Die 10-jährige Bundrendite sei um 3 Basispunkte auf -0,39% geklettert. 5-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,66% ebenfalls um 3 Basispunkte höher als am Vortag rentiert, während der Renditeaufschlag bei 2-jährigen Papieren mit 1 Basispunkt auf -0,67% geringer ausgefallen sei. Sinkende Einzelhandelsumsätze sowie eine schwache Entwicklung an der Wall Street hätten hingegen zu fallenden Renditen am US-Anleihemarkt geführt. 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 1,75% um 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. (17.10.2019/alc/a/a) ...

