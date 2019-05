Mainz (ots) - Woche 22/19



So., 26.5.



Bitte Beginnzeitkorrektur ab 15.30 Uhr beachten:



15.30 heute



15.38 Aktion Mensch Gewinner (VPS 19.28)



15.40 Bares für Rares



17.35 Wahl 2019 im ZDF Wahl 2019 - Europa und Bremen



19.00 heute Wahl 2019 - Europa und Bremen



19.30 Terra X Der erste Freund des Menschen



(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)



Mo., 27.5.



Bitte Programmänderungen beachten:



9.00 heute spezial



9.10 Volle Kanne - Service täglich (VPS 9.05)



10.20 heute spezial (HD)



10.30 Notruf Hafenkante



11.15 SOKO Stuttgart



12.00 heute



12.15 ZDF-Mittagsmagazin (HD/UT)



13.00 * ZDF-Mittagsmagazin



(Weiterer Ablauf ab 14.00 Uhr wie vorgesehen. "drehscheibe" entfällt.)







Woche 23/19



Mi., 5.6.



Bitte Programmänderung ab 12.00 Uhr beachten:



12.00 heute



12.10 ZDF spezial (VPS 12.09/HD/UT) 75 Jahre D-Day Live von den Feierlichkeiten in Portsmouth Moderation: Andreas Klinner



14.00 heute - in Deutschland



(Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen. "drehscheibe" entfällt. "ARD-Mittagsmagazin" wird nur über die ARD ausgestrahlt.)



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246