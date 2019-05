Hamburg (ots) - Auch im aktuellen Jahr setzen EDEKA-Kaufleute wieder Maßstäbe für die gesamte Branche. Gleich in beiden Kategorien, in denen der selbstständige Einzelhandel gegeneinander antritt, sicherten sich Märkte aus dem genossenschaftlichen Verbund den renommierten Titel "Supermarkt des Jahres": EDEKA Niemerszein aus Hamburg sowie EDEKA Kels aus Ratingen überzeugten die Verbraucher ebenso wie eine hochkarätig besetzte Experten-Jury und sind damit die besten Einkaufsstätten für Lebensmittel in Deutschland. Hinzu kam die Auszeichnung "Mitarbeiterin des Jahres" für Stephanie Mang aus Krefeld.



"Unsere 3.700 selbstständigen EDEKA-Kaufleute haben unternehmerische Freiheit. Das gibt ihnen die Kraft und Kreativität zu immer neuen Höchstleistungen", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA AG. "Wenn ich durch unsere Märkte gehe, bin ich immer wieder begeistert, mit welcher Innovationskraft Lebensmittel und Genuss inszeniert werden. Das ist einmalig in der Branche."



In beiden Kategorien für selbstständig geführte Märkte sicherte sich EDEKA den Spitzenplatz. Bei den "Selbstständigen bis 2.000 Quadratmeter" überzeugte Volker Wiem mit seinem EDEKA Niemerszein-Markt am Mühlenkamp in Hamburg. Auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern punktet der Standort mit einer enormen Sortimentsvielfalt - darunter zahlreiche regionale Spezialitäten, höchster Kundenorientierung und einem klaren Licht- und Gestaltungskonzept. In der Kategorie "Selbstständige über 2.000 Quadratmeter" sicherte sich die Kaufmannsfamilie Kels mit ihrem Markt in Ratingen den begehrten Titel. Ein individuelles, auf das denkmalgeschützte Gebäude abgestimmtes Design, großzügige Präsentationsflächen oder auch vielfältige gastronomische Angebote machen den Markt einzigartig. Dass hinter solchen Leistungen hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, zeigte sich einmal mehr in der Sonderkategorie "Team-Work": Für ihre Kompetenz und ihr Engagement wurde Stephanie Mang von EDEKA Kempken aus Krefeld zur "Mitarbeiterin des Jahres" gekürt. Sie gehört zum Kreis der "Frische-Spezialisten", einem vor fünf Jahren speziell für den EDEKA-Verbund entwickelten IHK Ausbildungsgang.



Unter den insgesamt zwölf für das Finale nominierten Super- und Verbrauchermärkten befanden sich mit EDEKA Esslinger's Markthalle (Weißensberg), EDEKA Gotthard (Duderstadt) und EDEKA Kempken (Krefeld) drei weitere Märkte des genossenschaftlichen EDEKA-Verbunds - alle ebenfalls auf Topniveau.



Der "Supermarkt des Jahres" ist der deutschlandweit wichtigste Wettbewerb im Lebensmitteleinzelhandel und wird vom Lebensmittelpraxis-Verlag in Kooperation mit der Publikumszeitschrift "Meine Familie und ich" durchgeführt. Eine Fachjury aus renommierten Persönlichkeiten der Branche begutachtet alle eingesendeten Bewerbungen. Es folgen unangemeldete Besuche und Verbraucherbefragungen, in der die Märkte u. a. mit Blick auf Service, Vielfalt, Frische oder Kundenfreundlichkeit bewertet werden. Die Ergebnisse fließen maßgeblich in die finale Entscheidung der Fachjury ein, die den Preis im Rahmen des jährlichen Branchen-Events "Menschen und Märkte" vergibt.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.700 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Von hier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturen oder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- und Qualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2018 mit rund 11.300 Märkten und 376.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 53,6 Mrd. Euro. Mit rund 18.000 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



OTS: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51907 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51907.rss2



Pressekontakt: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG Unternehmenskommunikation Tel. 040 / 6377 - 2182 E-Mail: presse@edeka.de www.verbund.edeka.de