Kalter Kaffee war gestern. Ab jetzt gibt es Volvic Coffee - das ist natürliches Mineralwasser mit einem Schuss Kaffeeaufguss und Fruchtgeschmack. Natürlich mit wenig Zucker. Volvic Coffee ist in drei fruchtigen Sorten erhältlich: Mocca & Zitrone, Robusta & Cassis sowie Arabica & Maracuja-Litschi.



Wir lieben Sie alle! Die Latte Macchiato Mütter, die Eiskaffee Omis, die Cappuccino Pärchen, die Frappuccino Boys und die Espresso Girls. Alle lieben sie den Kaffeegeschmack aber es vereint sie ein herzzerreißendes Schicksal: Man kann nicht den ganzen Tag Kaffee trinken ohne sich den Herzkasper nach Hause einzuladen. Also haben wir die Nacht zum Tag gemacht, uns keinen Schlaf gegönnt und eine großartige Lösung gefunden: Kaffee, den man den ganzen Tag trinken und gleichzeitig seinen Flüssigkeitshaushalt auffüllen kann! Lit, sagen die hippen Kids dazu - haben wir jedenfalls gehört. Wir sind etwas übernächtigt, dafür haben wir aber eine sensationelle Alternative zu Eistee entwickelt!



Der nigelnagelneue Volvic Coffee ist natürliches Mineralwasser mit einem Schuss Kaffeeaufguss und Fruchtgeschmack. Natürlich mit wenig Zucker. Volvic Coffee ist in den Sorten Mocca & Zitrone, Robusta & Cassis sowie Arabica & Maracuja-Litschi in den Größen 0,37 Liter und 0,75 Liter erhältlich. Alle Volvic Coffee Sorten sind frei von Konservierungsstoffen, frei von künstlichen Aromen oder Süßstoffen und enthalten nur wenige Kalorien.



Schon gewusst? PET-Flaschen sind kein Müll! Ganz im Gegenteil. Dank des Pfandsystems werden laut einer Studie der GVM zum Aufkommen und Recycling von PET-Getränkeflaschen in Deutschland im Jahr 2017 über 97 Prozent aller bepfandeten PET-Flaschen recycelt. So werden aus leeren PET-Flaschen beispielsweise neue PET-Flaschen.



ALLES AUF EINEN BLICK



Volvic Coffee ist erhältlich in drei Sorten:



Mocca- & Zitronengeschmack Kräftig, herber, vollaromatischer Geschmack mit leichter Säure



Robusta- & Cassisgeschmack Kraftvoller Geschmack mit vollmundiger, nussig-malziger Note



Arabica-, Maracuja & Litschigeschmack Aromatisch milder Geschmack mit frisch-fruchtigem Aroma



ZUTATENLISTE



Mocca & Zitronengeschmack: Natürliches Mineralwasser Volvic (95,6%), Bio-Rohrzucker, Bio-Kaffeeaufguss (2,2%), Säuerungsmittel: Citronensäure, Zitronenextrakt, natürliches Aroma. (10 kcal/100 ml)



Robusta & Cassisgeschmack: Natürliches Mineralwasser Volvic (96,1%), Bio-Rohrzucker, Bio-Kaffeeaufguss (1,8%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Schwarze Johannisbeeraroma, natürliches Kaffeearoma mit anderen natürlichen Aromen. (10 kcal/100 ml)



Arabica & Maracuja-Litschigeschmack: Natürliches Mineralwasser Volvic (95,9%), Bio-Rohrzucker, Bio-Kaffeeaufguss (2%), Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aro-ma, natürliches Kaffeearoma mit anderen natürlichen Aromen. (10 kcal/100 ml)



Das Erfrischungsgetränk ist in 0,37L und 0,75L erhältlich. Der UVP liegt bei 0,99EUR (0,37L) und bei 1,69EUR (0,75L).



Volvic Coffee ist ab sofort deutschlandweit bei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern, wie REWE, HIT, Globus, Edeka und Wasgau, erhältlich.



