Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Aktionäre von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) hatten zuletzt wenig zu lachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Gleich zwei Mal habe der Konzern seine Jahresziele nach unten korrigieren müssen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...