Die Thomas Cook Group (WKN: A0MR3W) äußert sich am Donnerstagnachmittag zu den Medienberichten über den möglichen Verkauf des Nordeuropa-Geschäfts. Nach eigenen Angaben habe der Reisekonzern "ein vorläufiges Angebot" ("highly preliminary and unsolicited indicative offer") von Triton Partners für das Nordeuropa-Geschäft erhalten, das Reiseveranstalter und Fluglinien in Norwegen, Schweden, Finnland und Dänemark umfasst.

Die Thomas Cook-Aktie gewinnt nach der Meldung um +6,43% auf 13.00 britische Pence hinzu. Das Nordeuropa-Business mit Umsätzen in Höhe von 1,3 Milliarden britischen Pfund und ...

