ZÜRICH (Dow Jones)--Die jüngste Zuspitzung im Handelsstreit USA-China hat auch den schweizerischen Aktienmarkt am Donnerstag nicht ungeschoren gelassen. Die Verluste fielen aber moderater aus als im übrigen Europa.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 9.594 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und drei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 51,15 (zuvor: 34,08) Millionen Aktien.

Nachdem die USA heimischen Unternehmen die Belieferung von Huawei verboten haben, erwägen sie nun ähnliche Boykott-Maßnahmen gegen andere chinesische Unternehmen. In der Folge gaben weltweit Technologiewerte überdurchschnittlich nach. In der Schweiz traf es AMS und Logitech mit Verlusten von 4,6 und 3,7 Prozent.

Deutlichere Abgaben verbuchten auch die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch, die um 1,2 und 1,7 Prozent schwächer aus dem Handel gingen. China ist für beide Unternehmen ein wichtiger Absatzmarkt. Unter den Konjunkturzyklikern verbilligten sich ABB um 1,9 Prozent und Adecco um 2 Prozent. Lafarge verloren 3,1 Prozent.

Finanzwerte litten erneut unter den niedrigen Zinsen, die Banken das klassische Geschäft erschweren und Versicherungen das Anlageergebnis verhageln. Aufgrund der gestiegenen Risikoaversion verbuchten Staatsanleihen am Donnerstag regen Zulauf, was die Anleiherenditen nochmals drückte. Überdies ging aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung hervor, dass die Fed die Zinsen vorerst wohl nicht erhöhen wird. Unter den Banken verbilligten sich Credit Suisse um 2,4 Prozent und UBS um 1,8 Prozent. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich verloren 0,5 bis 1,9 Prozent.

Gestützt wurde der SMI von den Pharmaschwergewichten Novartis und Roche, die um 0,6 und 0,8 Prozent zulegten. Novartis hielt am Donnerstag eine Investorenveranstaltung ab. Überdies lobten die Analysten von Bryan Garnier in einer Studie die Fortschritte des Unternehmensumbaus bei Novartis und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

May 23, 2019

