UTRECHT, Niederlande, May 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) ("Merus", "wir?, "uns? oder das "Unternehmen?), ein Immunonkologie-Unternehmen der klinischen Phase, das Biclonics, innovative menschliche bispezifische Antikörper-Therapeutika in Vollänge, entwickelt, gab heute bekannt, dass die Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2019 am 12. Juni 2019 um 13.00 Uhr (CEST) in den Büroräumen von NautaDutilh N.V. (Adresse: Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam, Niederlande) stattfinden wird.



Alle relevanten Dokumente und Informationen für die Versammlung, einschließlich der Bekanntmachung und der Tagesordnung, sind im Bereich "Investorenbeziehungen? auf der Merus-Website unter "Finanzinformationen? verfügbar (www.merus.nl).



Über Merus N.V.

Merus ist ein Immunonkologie-Unternehmen der klinischen Stufe, das Therapien mit innovativen, volllangen, menschlichen bispezifischen Antikörpern entwickelt, die als Biclonics bezeichnet werden. Biclonics, die auf dem volllangen IgG-Format basieren, werden nach Verfahren gemäß dem Industriestandard hergestellt. In präklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass sie mehrere Merkmale aufweisen, die konventionellen menschlichen monoklonalen Antikörpern gleichen, wie eine lange Halbwertszeit und eine geringe Immunogenität. Weitere Informationen zum Unternehmen und zu seinen Programmen finden Sie auf der Website von Merus, www.merus.nl.www.merus.nl.

Investoren- und Medienanfragen:

Jillian Connell

Merus N.V.

Investor Relations and Corporate Communications

617-955-4716

j.connell@merus.nl