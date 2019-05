Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann von 66 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Optikerkette sei ein exzellent geführtes Unternehmen mit soliden Wachstumstreibern, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem sei der Einstieg in die Hörgerätetechnik vielversprechend./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 16:44 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / 16:44 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

