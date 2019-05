Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy von 5,50 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe höhere Erwartungen an den bereinigten operativen Gewinn 2019/2020, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es gebe ermutigende Zeichen, die Arbeit für den Elektronikhändler habe aber gerade erst angefangen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2019 / 16:44 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2019 / 16:44 / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

