Berlin (ots) - Dass die Europäische Union einerseits unverzichtbar, andererseits aber auch immer stärker bedroht sei, verdeutlichte der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer. "Europa kann am Nationalismus scheitern. Das ist keine Frage des Militärs, sondern des Egoismus", so Fischer beim WDR Europaforum in Berlin. Insbesondere Deutschland habe von einer funktionierenden EU nur Vorteile. "Je europäischer wir sind und bleiben, umso besser wird es für Deutschland."



Er könne nicht nachvollziehen, dass die deutsche Kanzlerin die europapolitischen Themen des französischen Präsidenten Macron nicht als Vorlage nehme. "Warum schweigt sie so verbissen, sie hat doch nichts mehr zu verlieren", so Fischer. Die aktuelle Entwicklung einer zunehmenden Eskalation nach der Kündigung des iranischen Atomabkommens durch die USA, sah Fischer mit Sorge. Die EU habe offensichtlich nicht die Macht, ihre Auffassung durchzusetzen, nämlich das Abkommen beizubehalten. "Wir müssen alles versuchen, um einen nuklearisierten Iran zu verhindern", appellierte Fischer.



