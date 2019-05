Die Aktionäre der Deutschen Bank haben dem in der Kritik stehenden Aufsichtsratschef Paul Achleitner entlastet. Der 62-Jährige erhielt 71,63 Prozent der abgegebenen Stimmen, wie Achleitner selbst als Leiter der Hauptversammlung des größten deutschen Geldhauses am Donnerstagabend in Frankfurt mitteilte.

