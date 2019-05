Zur Rose-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Zur Rose-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu 23.05.2019 / 20:00 Medienmitteilung Generalversammlung 2019 Zur Rose-Aktionäre stimmen allen Anträgen zu An der 26. ordentlichen Generalversammlung der Zur Rose Group AG vom 23. Mai 2019 genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrats, so den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung 2018, die Verwendung des Bilanzgewinns, und sie erteilten dem Verwaltungsrat und der Gruppenleitung Entlastung für ihre Tätigkeit im Berichtsjahr. Sie bestätigten Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle sowie Fürer Partner Advocaten, Frauenfeld, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr. Des Weiteren hat die Generalversammlung der Erhöhung des bedingten Aktienkapitals für Mitarbeiterbeteiligungen sowie der Schaffung von bedingtem Kapital für Finanzierungen zugestimmt. Ebenso wurde eine ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von bestehenden Kapitaleinlagereserven (Nennwerterhöhung) beschlossen. Der Verwaltungsratspräsident, Prof. Stefan Feuerstein, und die sich zur Wiederwahl stellenden Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Volker Amelung, Walter Oberhänsli und Dr. Thomas Schneider wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bestätigt. Dr. Heinz O. Baumgartner und Vanessa Frey standen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Die Generalversammlung hat neu Tobias Hartmann, Dr. Christian Mielsch und Florian Seubert in den Verwaltungsrat gewählt, welcher nun aus sieben Mitgliedern besteht. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Prof. Stefan Feuerstein, Dr. Thomas Schneider sowie neu Florian Seubert gewählt. Die Generalversammlung genehmigte die beantragten maximalen Gesamtbeträge der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2018, 2019 und 2020. Zudem wurde in einer Konsultativabstimmung der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2018 gutgeheissen. Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 21. August 2019 Halbjahresergebnis 2019 23. Oktober 2019 Q3/2019 Trading Update Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1'207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. Ende der Medienmitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com ISIN: CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 814323 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 814323 23.05.2019 ISIN CH0042615283 AXC0296 2019-05-23/20:00