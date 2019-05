Mladá Boleslav (ots) -



SKODA bietet sein Flaggschiff erstmals in der robusten SCOUT-Version an. Der neue SUPERB SCOUT vereint auf perfekte Weise elegantes Design und Offroad-Tugenden zu einem multifunktionalen sowie robusten Lifestyle-Fahrzeug. Dafür sorgen beim ausschließlich als Kombi und mit Allradantrieb erhältlichen SUPERB SCOUT serienmäßig unter anderem robuste Karosserieerweiterungen, die 18-Zoll-Leichtmetallräder Braga, ein Schlechtwegepaket mit einer um 15 Millimeter erhöhten Bodenfreiheit sowie die spezielle SCOUT-Optik im Innenraum. Exklusiv ist zudem die neue Metalliclackierung Tangerine-Orange bestellbar.



