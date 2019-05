Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am gestrigen Tag eine Entscheidung getroffen, fiel zurück unter das 12.000 Punkte Level. Zwar blieb ein direkter Durchmarsch in Richtung der 11.800er Region auf der Unterseite aus, aber die erkennbaren Schwierigkeiten bei der Rückeroberung der 12.000er Marke deuten auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...