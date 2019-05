Der Iran hat von Deutschland die umgehende Umsetzung des Wiener Atomabkommens von 2015 gefordert. "Die Zurückhaltung des Irans hat auch ein Ende", sagte Irans Vize-Außenminister Abbas Araghchi am Donnerstag bei einem Treffen mit dem politischen Direktor im Auswärtigen Amt, Jens Plötner. Deutschland sowie die anderen Vertragspartner seien verpflichtet, trotz des US-Ausstiegs den Deal umgehend umzusetzen, sagte der Vizeminister nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna.

Seit dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal im vergangenen Jahr und besonders seit der Verhängung neuer amerikanischen Sanktionen steckt der Iran in einer akuten Wirtschaftskrise. Nach Angaben Teherans hat das Land seinen Teil des Abkommens umgesetzt, die Gegenseite ihren aber nicht. Teheran geht es vor allem um die im Abkommen vorhergesehenen wirtschaftlichen Vorteile und Aufhebung der Sanktionen. Daher hat das Land in der vergangenen Woche auch mit einem Teilausstieg aus dem Abkommen begonnen. Falls bis Anfang Juli der Deal nicht vertragsgerecht umgesetzt wird, soll die nächste Phase des Ausstiegs erfolgen. Dann will der Iran Uran unbegrenzt anreichern und sich nicht mehr an die im Abkommen festgesetzte 3,6-Prozent-Grenze halten./str/fmb/DP/he

