Bielefeld (ots) - Als das Fernbusunternehmen Flixbus 2013 in den deutschen Markt eintrat, wurden die quietschgrünen Gefährte, die die Autobahnen eroberten, belächelt. Heute verbindet dieses Netz 2.000 Orte in 28 europäischen Ländern und bietet täglich rund 350.000 Verbindungen an. Rund 40 Millionen Fahrgäste werden pro Jahr auf diesen Verbindungen befördert. Nimmt man diese Zahlen als Hintergrund, so ist der Markteintritt des Flixtrains in das deutsche Eisenbahnnetz als Kampfansage an die etablierten Eisenbahnunternehmen, insbesondere die Deutsche Bahn, zu verstehen. Es wird sich rasch zeigen, wie weit die Bäume des Flixtrain-Geschäftsmodells in den Himmel wachsen. Denn es gibt einige Komponenten, die im Bahnverkehr anders sind als beim auf den Straßen verkehrenden Fernbusverkehr. So ist die Kapazität des Schienennetzes schon jetzt begrenzt; es wird sich zeigen, welche Zeitfenster für weitere Flixtrain-Angebote zu öffnen sein werden. Gleiches gilt für die Ausstattung der Züge mit Personal, das bei allen Eisenbahnunternehmen knapp ist. Fest steht: Das Niedrigpreissegment ist auch im Bahnverkehr gefragt. Rund eine Million Fahrgäste in nur 14 Monaten sprechen für sich. Insofern ist es gut, dass auch OWL an dieses Netz angeschlossen ist.



