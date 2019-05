Stuttgart (ots) - Kai Gniffkes Frische hat zwei Nachteile. Zum einen wird er eine Zeit brauchen, um sich in das überaus komplexe System SWR mit seinen vielen Machtklümpchen zwischen Mainz, Stuttgart und Baden-Baden einzuarbeiten. Zum anderen war sein Führungston in Hamburg deutlich schärfer, als es der Sender in nun 13 Jahren Boudgoust-Ära gewohnt ist. Letztlich aber liegt das größte Problem des Senders ja gar nicht im Sender selbst, sondern außerhalb. Gniffkes größte Aufgabe ist daher, dafür zu sorgen, dass der SWR im Konzert der Medien jene Leistung erbringt, welche die Gesellschaft von ihm verlangen kann: Information und Unterhaltung von höchster Qualität. Das allein ist der Maßstab.



