Wer hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto steckt, schien von Beginn an eine schwer lösbare Frage rund um den Bitcoin zu sein - doch nun sicherte sich ein Informatiker das Urheberrecht von der zuständigen US-Behörde. Was bedeutet das für die älteste aller Kryptowährungen?Die Krypto-Szene ist in heller Aufregung: Craig Wright beansprucht offiziell für sich, hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, unter dem der Bitcoin erstmalig veröffentlicht wurde, zu stecken. Das wurde nun sogar von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...