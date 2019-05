Halle (ots) - Die namhaften Mineralwasserquellen in Bad Lauchstädt haben einen neuen Besitzer. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitag-Ausgabe). Der bayerische Getränkehersteller St. Leonhardts-Vertriebs GmbH hat den sogenannten Brunnenversand im Herzen der Goethestadt gekauft. Geschäftsführer Martin Abfalter sagte der MZ, man wolle dort künftig wieder Wasser abfüllen. Der Lauchstädter Heilbrunnen, der neben dem bekannten Heilwasser seit den 90er Jahren auch die Marke "Schillerbrunnen" vertrieben hatte, war 2011 insolvent gegangen. Seither waren mehrere Investitionsvorhaben gescheitert.



