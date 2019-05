Auf Einkaufstour zeigte sich zuletzt die Godewind Immobilien AG. So teilte das Unternehmen am Donnerstag mit, den Kaufvertrag für den sogenannten "City Gate Tower" in der Innenstadt Frankfurts unterzeichnet zu haben. Bei dem Objekt geht es den Unternehmensangaben zufolge um eine "Gesamtmietfläche von rund 23.308 Quadratmetern und 165 Tiefgaragenstellplätze". Der Nettokaufpreis soll demnach bei 85 Mio. Euro liegen, als durchschnittlichen Kaufpreis pro Quadratmeter nennt Godewind Immobilien 3.647 ...

