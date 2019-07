Godewind ist ein zumindest in dieser Form relativ neues Unternehmen an der Börse, dass sich auf Büroimmobilien in deutschen Großstäden fokussiert. Die Strategie liegt dabei große Objekte mit Leerstand zu kaufen und diese etwas zu entwickeln. Hinter Godewind stecken die Macher von WCM, die auch bei dieser Firme steuerliche Verlustvorträge ausnutzen wollen. Derzeit verfügt das Unternehmen über 10 Objekte, wovon der größte Anteil in Frankfurt liegt. Dadurch könnte es zu einer Sonderstory nach dem Brexit kommen, wenn mehr Firmen ihre Mitarbeiter in der Mainmetropole verlagern, wodurch der Leerstände sinken und die Mieten steigen würden. Dies wissen aber inzwischen auch die Dieser Artikel Godewind Immobilien Aktie: Kann vom Brexit mit Frankfurt profitieren? erschien zuerst auf investresearch.net. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...