Ein Ärzteteam des Tokuda-Krankenhauses in Sofia, Bulgarien, implantierten eine Rippe, die auf einem FFF Industry F340 Drucker von 3D Gence, Przyszowice, Polen, gefertigt worden war. Bei dem Patienten hatte sich ein Tumor an einer Rippe gebildet. Studien belegen, dass die beste Lösung um zu vermeiden, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, darin besteht, den Knochen zu entfernen und durch ein Implantat zu ersetzen. Die Ärzte entschieden sich, erstmalig die 3D-Drucktechnologie für die Herstellung einer Ersatzrippe einzusetzen. Das Verfahren ermöglicht eine perfekte Darstellung der ursprünglichen Rippenform sowohl hinsichtlich der Dicke als auch der Krümmung. Die Arbeit am Rippenimplantat begann mit einer ersten 3D-Visualisierung. Hierzu wurde im Krankenhaus der Knochen gescannt, mit einer Software bearbeitet und anschließend gedruckt. Für den Patienten ist es wichtig, dass die Rippe anatomisch zu den anderen Strukturen des Brustkorbs passt. Durch die additive Fertigung war die anatomische Kompatibilität und Präzision des Implantats möglich. Das Rippenimplantat wurde aus FDA zugelassenem, flexiblem Polyamid hergestellt. Vor dem Einsetzen wurden Löcher mit einem Durchmesser von drei Millimetern in das 3D-Modell gebohrt, um das Ansiedeln und Vermehren von Bindegewebe zu erleichtern. Die Ersatzrippe wurde in Ethylenoxid und mit Gammastrahlung sterilisiert und bei 140 °C autoklaviert.

