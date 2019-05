Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UTC1: United Technologies am 23.5. -3,66%, Volumen 144% normaler Tage , IBM: IBM am 23.5. -2,90%, Volumen 129% normaler Tage , CIS: Cisco am 23.5. -2,69%, Volumen 106% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 23.5. 0,74%, Volumen 103% normaler Tage , INL: Intel am 23.5. 1,20%, Volumen 144% normaler Tage , HDI: Home Depot am 23.5. 1,64%, Volumen 163% normaler Tage , Dow Jones: -1,11% Aktie Symbol SK Perf. Home Depot HDI 192.000 1.64% Intel INL 44.530 1.20% Johnson & Johnson JNJ 139.790 0.74% ...

