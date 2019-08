Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An den Aktienmärkten regiert wieder einmal der Pessimismus. Die Angst vor einer Rezession ist mittlerweile weltweit zu spüren. Dementsprechend rauschten die Börsen gestern in die Tiefe. Heute besteht zumindest Hoffnung auf Stabilisierung. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Cisco Systems, Macy's, Tilray, RWE, die Deutsche Bank, United Internet, K+S, Nordex und SGL Carbon. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Cornelia Eidloth mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.