=== 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld 09:00 DE/OHB SE, HV, Bremen 09:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q, Kopenhagen 11:00 DE/Va-Q-Tec AG, HV, Würzburg 11:30 DE/Länder-Finanzminister, PK nach Jahreskonferenz, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 DE/Verbraucherschutzminister von Bund und Ländern, PK nach Konferenz, Mainz *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: revidiert +2,6% gg Vm; vorläufig +2,7% gg Vm *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: -2,0 Punkte zuvor: -3,2 Punkte 16:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, Spitzenkandidat Weber und Österreichs Bundeskanzler Kurz, Abschluss Europawahlkampf, München *** - GB/Premierministerin May, Veröffentlichung neuer Gesetzentwurf zum Brexit-Abkommen, London - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz - EU/Wahl zum Europäischen Parlament (bis 26.5.), u.a. in Irland und Tschechien - EU/Ratingüberprüfungen für Portugal (Fitch), Spanien (Moody's), Estland (DBRS), Island (Fitch), Lettland (DBRS) - Verkürzter Börsenhandel am US-Anleihemarkt (20:00) ===

