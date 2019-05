Wer gehofft hatte, der Bitcoin zieht wie an der Schnur bis 10.000 oder 15.000 US-Dollar wurde enttäuscht. Die Schwankungen blieben hoch. Am Wochenende sahen wir jedoch eine V-förmige Erholung beim Bitcoin, aber auch bei Ethereum. Das Käuferinteresse ist weiter hoch und wir rechnen im Sommer mit Kursen über 10.000 US-Dollar. Ethereum gehört ebenfalls in ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...