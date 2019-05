The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0477380916 BQE FRIBOURG 19/29 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1KRJT0 ING-DIBA AG HPF 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1KRJU8 ING-DIBA AG HPF 19/39 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BHY0BQ4 BERLIN HYP AG PF BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKA9 DZ BANK CLN E.9702 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AKB7 DZ BANK CLN E.9703 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0SC8 DZ BANK IS.C196 19/29 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3167 LB.HESS.THR.CARRARA05F/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB31B8 LB.HESS.THR.IS.05A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3217 LB.HESS.THR.CA.TIL.05D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32D2 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05C/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32G5 LB.HESS.THR.CARRARA05L/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB118J6 LBBW STUFENZINS 19/33 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013422185 SCHNEIDER EL 19/28 2 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013422227 GECINA 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US05565QDT22 BP CAP.MKTS 19/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US459058GU15 WORLD BK 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US947075AN70 WEATHERFORD INTL 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA XS2002532484 BD EURO FIN. 19/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002532567 BD EURO FIN. 19/23 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2002532724 BD EURO FIN. 19/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2004381245 TOTAL CA.INT 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2004381674 TOTAL CA.INT 19/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2004382136 TOTAL CA.INT 19/26 MTN BD01 BON GBP N