FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

R9H XFRA KYG750041041 RENHE COMM.HLDGS HD -,01

SGE XFRA FR0000130809 STE GENERALE INH. EO 1,25

2H1 XFRA AU000000HSO1 HEALTHSCOPE LTD

CFI XFRA CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH.

PJ2 XFRA CA74342Q1046 PROMETIC LIFE SCIENCES

W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION

SANT XFRA AT0000A0E9W5 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N.

76S1 XFRA CA78410A1075 SDX ENERGY INC.

7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 1,-

CI1A XFRA IT0004329733 CAIRO COMNCT.

X5A XFRA NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10