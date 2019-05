Der Euro hat am Freitag an seinem Stabilisierungskurs festgehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1182 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1139 Dollar festgesetzt.

Nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland war der Euro am Vortag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. Am Abend hatte der Kurs dann wieder Boden gut gemacht.

Auch das britische Pfund blieb am Freitagmorgen stabil. Die Unsicherheit wegen des ungeklärten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union sorgt immer wieder für Kursschwankungen. Im Laufe des Tages wird erwartet, dass Premierministerin Theresa May ein Datum für ihren Rücktritt bekanntgibt./elm/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0039 2019-05-24/07:41